Эксперт озадачен уровнем Рассела

«Это кажется подозрительным»: Оруджев — о форме Рассела
Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился впечатлениями от спада формы британского пилота Mercedes-AMG Джорджа Рассела.
«Мне это кажется подозрительным, когда пилот уровня Расселла так сильно уступает напарнику на «неподходящих» трассах. Я не любитель конспирологии, но невольно начинаешь об этом думать. С одной стороны, как легко Расселл добивался успехов в первых гонках сезона — и как сейчас страдает. Мне кажется, такой разницы не должно быть», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».