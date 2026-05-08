Гонщик Ferrari купил 31-метровую яхту

Гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер приобрёл 31-метровую яхту Riva 102 Corsaro Super. Монегаск лично поучаствовал в церемонии спуска судна, названного Sedici («16» в переводе с итальянского языка, в честь гоночного номера пилота), на верфи Riva в Ла-Специи.

Дизайном корпуса с большими застеклёнными поверхностями и интерьерами, выполненными в стиле корпуса, занималась компания Officina Italiana Design. Интерьер оформлен мебелью и предметами от Poliform, а в главном салоне установлены аудио- и видеосистемы Bang & Olufsen. Ванная комната в мастер-каюте отделана полированным мрамором Calacatta Vagli Oro. Для других ванных комнат и поверхностей владелец выбрал Corian Calacatta Greige — современный материал, дополняющий нейтральную цветовую палитру яхты.

Кроме того, мастер-каюта отделана изысканными тканями, а гостевые каюты на нижней палубе укомплектованы постельным бельем, банными полотенцами, пляжными полотенцами, пуховыми одеялами и наматрасниками от Frette. Зоны отдыха и обеденные зоны дополнительно украшены посудой от Christofle. Для внешних пространств Леклерк выбрал мебель от Minotti, отличающуюся сбалансированным современным дизайном и комфортом, дополненную декоративными подушками от Jim Thompson.

На флайбридже расположена открытая камбузная зона для приема гостей. В этой зоне находится барная стойка, оборудованная большим грилем, индукционной плитой, двумя холодильниками и льдогенератором. Пляжный клуб яхты площадью 35 квадратных метров дополнен надувной платформой для водных развлечений с трапом для купания и специально разработанным пандусом для подъёма.

Яхта Шарля оснащена двигателями MTU, обеспечивающими крейсерскую скорость 44 км/ч и максимальную скорость 52 км/ч. Комфорт на борту повышается благодаря передовым системам стабилизации, включая триммеры Hydrotab Interceptor, плавники Sleipner Vector Fins и гироскопические стабилизаторы Seakeeper. Стоимость судна оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.