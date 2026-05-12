Пилот Ferrari рассказал, каково ему быть напарником Хэмилтона

Пилот «Феррари» рассказал, каково ему быть напарником Льюиса Хэмилтона.
«Переход Льюиса в «Феррари» стал для меня отличной возможностью. Я анализировал все, что он делает при подготовке к гонкам, весь его подход к работе – вплоть до того момента, когда он запрыгивает в машину. Если говорить о самом пилотаже, то тут все отличается от трассы к трассе. У каждого из нас свои сильные стороны. Порой я смотрю на то, как он проходит определенный поворот, и анализирую это. Но тут все отличается в зависимости от трека. Мне кажется, именно подход к работе позволил ему достичь всего того успеха в прошлом», – сказал Леклер.