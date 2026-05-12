Риккардо допустил возвращение в гонки

«Никогда не говори никогда»: Риккардо не исключил возвращения в гонки
Австралиец Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура 2024 года, не исключил возобновления своей гоночной карьеры, но уже ради удовольствия, а не погони за титулами.
«В последнее время меня спрашивают о возвращении в гонки немного реже, потому что я думаю, что уже достаточно многим рассказал. Я хочу быть достаточно зрелым и не хочу быть слишком категоричным, потому что никогда не говори никогда. Очевидно, мне очень нравится не участвовать в соревнованиях, и просто наслаждаться, как я уже говорил, мелочами жизни и отсутствием необходимости быть на сцене и всё такое. Знаю ли я, что буду чувствовать через три года, через пять лет? Нет. Если возвращение случится, то это будет скорее развлечение, чем погоня за чемпионским титулом. Мне нужно просто удовольствие от вождения, а не трофей. Мне это не нужно, потому что иногда это может лишить гонки удовольствия. Это баланс, потому что у тебя есть цели, и это, очевидно, даёт тебе смысл по утрам просыпаться, заставлять себя, ходить в спортзал и всё такое, но иногда это может лишить тебя части радости», — заявил австралиец в подкасте Speed Street.