Экс-пилот Red Bull объяснил, почему уход Ферстаппена станет ударом для "Ф-1"

«Макс нужен Ф1». Уэббер объяснил, почему уход Ферстаппена станет ударом для чемпионата
Экс-пилот Red Bull Racing Марк Уэббер считает, что Макс Ферстаппен слишком важен для современной Формулы 1, чтобы спорт мог позволить себе потерять его уже в конце сезона-2026.
Несмотря на контракт с Red Bull Racing до 2028 года, будущее четырёхкратного чемпиона мира остаётся одной из главных тем в паддоке. Ферстаппен открыто критиковал новые регламенты 2026 года, особенно систему работы силовых установок и влияние батареи на борьбу на трассе. На фоне проблем Red Bull в начале сезона появились разговоры о возможном уходе голландца из Формулы 1 уже в конце года.
«Естественно, Red Bull хочет, чтобы Макс остался. Это очевидно, – сказал Уэббер в интервью RacingNews365. – Если смотреть на весь спорт в целом, такие личности, как Ферстаппен, – именно то, что нужно Формуле 1. Нам нужны такие люди. Люди включают телевизор из-за Макса Ферстаппена, и Liberty это понимает. Команды это понимают. Он важен». По мнению Уэббера, присутствие Макса повышает уровень всей стартовой решётки: «Очень важно сохранить Макса в спорте, потому что он поднимает уровень каждого гонщика в пелотоне. В этом и есть смысл Формулы 1 – тебя постоянно должны заставлять становиться лучше. Это как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Если нет Рафы – разве Роджер поднимает свой уровень так же? И наоборот. Тебе нужен кто-то, кто не даёт тебе спать спокойно. И Ферстаппен делает это уже много лет».
