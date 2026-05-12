Alpine сменит название

Команда «Альпин» со следующего сезона может получить новое название — Gucci Alpine Formula One Team. По данным GPblog, итальянский дом моды «Гуччи» станет титульным спонсором французской команды.

Нынешний титульный партнёр BWT, по информации издания, покинет проект после завершения сезона-2026. «Гуччи» входит в группу Kering, которую с середины прошлого года возглавляет Лука де Мео — бывший генеральный директор «Рено» и один из инициаторов запуска команды в Формуле-1.

По данным источников, «Гуччи» намерен использовать Формулу-1 для продвижения на рынках США и Европы. Сумма потенциальной сделки не раскрывается, но речь идёт о десятках миллионов евро.