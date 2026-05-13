Хорнер может вернуться в "Ф-1"

В 2025 году после Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, однако в обозримом будущем топ-менеджер может вернуться в Формулу 1.

11 мая срок обязательного «отпуска по уходу за садом», который является обязательным для всех сотрудников чемпионата мира, владеющих чувствительной информацией, истёк, что открывает топ-менеджеру возможность вновь думать о работе в Формуле 1. После расставания с командой Хорнер на протяжении нескольких месяцев оставался вне спорта – условия контракта запрещали ему работать на конкурентов, чтобы исключить возможную передачу внутренней информации.

На протяжении десяти месяцев, которые Хорнер пребывал в статусе экс-сотрудника Red Bull, Кристиан ни разу не посетил этап чемпионата мира, но может вскоре вернуться в серию, если получит интересное ему предложение. Слухи связывают бывшего руководителя австрийской команды с заводскими командами Alpine и Aston Martin, однако никаких официальных подтверждений в этой связи нет.

Кроме того, после визита Кристиана Хорнера на Гран При Испании MotoGP в Хересе появились слухи о возможном приходе специалиста в чемпионат мира по мотогонкам, где он может и вовсе стать руководителем серии.