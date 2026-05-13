Названы команды, которые могут заинтересовать Ферстаппена

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен будет общаться с «Феррари», «Маклареном» и «Мерседесом». Освободят ли кокпит для Макса? Большой вопрос»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер прокомментировал гипотетический уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
«Считаю, Макс может перейти только в три команды: «Феррари», «Макларен» или «Мерседес». Но есть ли свободные места? Может, и нет. Освободят ли кокпит для Макса Ферстаппена? Большой вопрос. Кто готов пожертвовать текущим составом ради Макса? Ведь Макс чемпион, величайший, на мой взгляд. Сейчас он не чемпион, конечно, это Ландо [Норрис], но он четырехкратный чемпион мира. Какие-то команды над этим задумаются. Вспомните, как «Феррари» отпустила Карлоса [Сайнса], который хорошо выступал, потому что появился вариант с величайшим Льюисом Хэмилтоном. Должно произойти что-то похожее, и такого Макс будет добиваться. Вполне уверен, он и сам это понимает. Он будет общаться с этими тремя командами, но не думаю, что какая-то из них делает ставку именно на него», – сообщил бывший руководитель «Хааса».
