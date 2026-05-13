Руководитель McLaren поделился мнением о составе пилотов

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри являются сильнейшей парой пилотов в пелотоне, что увеличивает шансы команды в борьбе за максимально высокие позиции в Кубке конструкторов.

На данный момент «Макларен» занимает третье место в командном зачете, отставая от лидирующего «Мерседеса» на 86 очков. В то же время отставание от «Феррари» составляет 16 очков.