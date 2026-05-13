Алонсо размышляет о продолжении карьеры в "Формуле-1"

«Принять решение нужно будет летом»: Алонсо — о будущем в Формуле 1
Гонщик заводской команды Aston Martin в Формуле 1 испанец Фернандо Алонсо заявил, что близок к принятию решения о своём будущем. Двукратный чемпион мира намерен определиться со своей занятостью летом.
«Принять решение мне нужно будет где-то летом. Пока я не задумывался об этом. Я никогда не размышлял об этом глубоко, и мне нужно поговорить со своей семьёй. Сначала мне нужно поговорить со своими близкими и решить, что делать в следующем году. Я открыт для всего. Вероятно, до окончания летнего перерыва я не буду садиться с командой и принимать решение. Нам также нужно посмотреть, как улучшится машина и как мы видим ситуацию в следующем году. Я очень спокоен по этому поводу. Если я продолжу участвовать в гонках, думаю, этот сезон будет лучше, чем этот, учитывая, что проект реализуется уже второй год. Если я перестану участвовать в Формуле 1, я знаю, что буду выступать в других сериях. Я также связан с командой Aston Martin, с этим проектом. Я хочу добиться успеха здесь, за рулём или без него. Вы увидите меня в паддоке, даже если я перестану участвовать в гонках. Нельзя быть уверенным на 100%, но я думаю, что показываю достаточно хорошие результаты, чтобы продемонстрировать команде, что могу обеспечить им успех, если машина будет конкурентоспособной. Я стараюсь помогать команде, чем могу. Думаю, в большей степени это решение зависит от меня», — заявил Фернандо Алонсо Sky Sports F1.
