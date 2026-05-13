Мик Шумахер выступит в шлеме, посвященном его отцу

Бывший пилот «Формулы‑1» Мик Шумахер выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в шлеме, посвященном его отцу, семикратному чемпиону «Ф‑1» Михаэлю Шумахеру, сообщает пресс‑служа североамериканской гоночной серии IndуСar.

Гонка пройдет 24 мая. Мик Шумахер в этом сезоне выступает в IndуСar.

Шлем выполнен в красных цветах, дизайн будет отсылкой к дизайну шлема, который Михаэль Шумахер использовал в 2006 году. На вершине нарисованы семь звезд — по одной на каждое чемпионство немецкого пилота.

Михаэль Шумахер завершил карьеру в 2012 году. В 2013 году он получил тяжелую травму головы в результате несчастного случая во время катания на горных лыжах. В 2021 году вышел документальный фильм, в котором жена и сын семикратного чемпиона подтвердили, что тот не способен передвигаться самостоятельно.

Мик Шумахер в 2021 и 2022 годах был основным пилотом команды «Формулы‑1» «Хаас», лучший результат немца — шестое место на Гран‑при Австрии‑2022. В 2024 и 2025 годах он выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).