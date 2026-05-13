Представлен список лучших пилотов "Ф-1" в истории

The Telegraph представил список лучших пилотов Ф-1 в истории, Ферстаппен — седьмой

Издание The Telegraph представило свой рейтинг лучших пилотов Формулы-1 в истории. Возглавил список пятикратный чемпион мира итальянец Хуан Мануэль Фанхио.

1. Хуан Мануэль Фанхио (Италия);

2. Михаэль Шумахер (Германия);

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания);

4. Джим Кларк (Великобритания);

5. Айртон Сенна (Бразилия);

6. Ален Прост (Франция);

7. Макс Ферстаппен (Нидерланды);

8. Джеки Стюарт (Шотландия);

9. Ники Лауда (Австрия);

10. Альберто Аскари (Италия);

11. Найджел Мэнселл (Великобритания);

12. Джек Брэбем (Австралия);

13. Себастьян Феттель (Германия);

14. Стирлинг Мосс (Великобритания);

15. Фернандо Алонсо (Испания);

16. Мика Хаккинен (Финляндия);

17. Нельсон Пике (Бразилия);

18. Нико Росберг (Германия);

19. Деймон Хилл (Великобритания);

20. Грэм Хилл (Великобритания).

