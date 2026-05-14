Гонщица Mercedes-AMG подписала контракт с Citroen

Французская пилотесса Дориан Пин, которая в 2025 году стала чемпионкой женской серии F1 Academy, где она выступала при поддержке Mercedes-AMG, в сезоне-2026 стала пилотом по развитию заводской команды Team Peugeot TotalEnergies в гонках «гиперкаров», а сейчас добавила к этим должностям роль пилота по развитию заводской команды Citroen Racing в гонках электромобилей Формула Е.

© autosport.com.ru

«Я с нетерпением жду начала работы в этой новой должности и участия в этом проекте. Формула E — быстро развивающийся чемпионат, и наблюдать за ним, а также управлять им, — одно удовольствие. Я уже начал работать с командой на симуляторе Gen4, что стало отличным способом понять системы и подход к вождению. Для меня, как для французского гонщика, это особое чувство — присоединиться к Citroen. Это бренд с богатым наследием в автоспорте, и быть частью этой истории очень много значит. Я рад начать работу и вместе с вами создавать что-то новое», — заявила Дориан Пин.

В статусе гонщика французского коллектива спортсмена дебютирует на этапе Формулы Е в Монако, куда гонщица приедет со своей новой командой.