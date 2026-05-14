Глава FIA поддержал возвращение Хорнера в "Формулу-1"

«Люди сами к нему придут»: Сулайем — о возвращении Хорнера в Формулу 1
Президент Международной автофедерации FIA Мохаммед бен Сулайем высказался в поддержку возможного возвращения Кристиана Хорнера в Формулу 1, который покинул чемпионат мира после Гран При Великобритании 2025 года, когда был уволен с поста руководителя команды Red Bull.
«Когда у такого человека, как он, есть такая история за плечами, вы не смотрите на его авторитет. Люди сами к нему придут. Но это должно быть и в обратную сторону, потому что как люди узнают о вашей заинтересованности, если вы сами её не проявляете? Я не даю советов, я просто делюсь идеями. Но Кристиан полон знаний, его послужной список потрясающий, и он мне нравится. Хорнер — личность в этом виде спорта», — заявил Мохаммед бен Сулайем The Independent.