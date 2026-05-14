Ральф Шумахер высказался о влиянии на него успехов брата

«Никакой личной жизни»: Ральф Шумахер — о влиянии на него успехов Михаэля
Бывший пилот Формулы 1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер рассказал, что успехи его брата, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сказались и на его жизни, причём негативным образом.
«Я не думаю, что кто-либо из нас был должным образом готов к тому, что произошло. Это сильно влияет на тебя, когда тебе приходится выходить из зоны комфорта. У тебя больше нет никакой личной жизни. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты чувствуешь, что за тобой наблюдают – и, прежде всего, осуждают. Это неприятно. В моем случае, конечно, было немного сложнее, потому что у меня был брат, который добился огромных успехов. Наоборот, я всегда хотел покоя и тишины. Но нельзя сказать кому-то: «Пожалуйста, мне не сегодня, потому что я сижу здесь, в ресторане, с друзьями». Потому что со стороны это выглядит как: «Неужели он настолько высокомерен, что даже не может встать и сфотографироваться?», — рассказал Ральф Шумахер Abendzeitung Munchen.