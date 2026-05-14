У пилота Cadillac угнали машину на гран-при Майами

У Боттаса угнали машину на Гран-при Майами: «Вероятно, использовали для преступления и бросили. Подключилось ФБР»
Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился историей о том, как на Гран-при Майами у него угнали Escalade, в котором находился пропуск финна в паддок.
Позже «Кадиллак» нашли брошенным, к расследованию подключилось ФБР.
«В пятницу я вернулся как обычно, припарковался, быстро поужинал, рано лег спать. Ключи от машины были в доме. Машину я закрыл. Я не мог в это поверить. Я вышел на улицу, открыл дверь. Escalade исчезла. Ключи по-прежнему лежали на столе, я их видел. И я такой: «Как машину украли с территории нашего Airbnb?» Разумеется, из-за этого я позже приехал на автодром, потому что пришлось искать другой транспорт. К счастью, прислали другую Escalade, на которой нас привезли на трассу, и я понял: «О, мой пропуск в паддок остался в той машине». У меня не было пропуска. Как бы то ни было, я нашел выход. [У угонщика] были все возможности в тот день – VIP-парковка, можно было попасть в паддок, пройти к команде. Но, очевидно, ему не была интересна гонка «Ф-1». На следующий день машину нашли брошенной в районе с высоким уровнем преступности. Так что подключилась полиция, а также ФБР – только по этой причине. Вероятно, машину использовали для какого-то преступления, а затем бросили. Я думаю, что это тачка для побега или что-то в таком духе. Жаль, что мы потеряли автомобиль, но вообще это довольно забавно. Со мной никогда в жизни не случалось подобного. Должно быть, использовали продвинутые технологии. Как удалось взломать машину и сразу же отключить трекер и все остальное? Впечатляет!» – рассказал Боттас в подкасте What’s next?
Валттери также сообщил, что на оставшуюся часть уик-энда к его жилью приставили охранника – «вооруженного, со всей экипировкой и так далее».
