Глава McLaren призвал FIA избавиться от младших команд в "Ф-1"

Глава McLaren Зак Браун призвал FIA пересмотреть правила владения командами в Формуле 1, заявив, что система старших и младших команд угрожает спортивной честности чемпионата.

Браун направил письмо президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, в котором потребовал начать официальные обсуждения по ограничению совместного владения командами и стратегических союзов между коллективами.

Поводом для нового витка дискуссии стали слухи о возможной покупке Mercedes 24-процентной доли в Alpine, которая сейчас принадлежит Otro Capital. Если сделка состоится, Alpine может превратиться в младшую команду Mercedes.

«Когда-то такие модели имели смысл, но со временем стало очевидно, что они создают реальные последствия для спорта, – написал Браун. – Нынешняя Формула 1 финансово стабильна, а стоимость команд измеряется миллиардами долларов, поэтому зависимость одних коллективов от других больше не оправдана».

Особое беспокойство у Брауна вызывают ситуации, когда связанные команды могут косвенно помогать друг другу на трассе. В качестве примера он напомнил эпизод с Даниэлем Риккардо на Гран При Сингапура 2024 года, когда австралиец, выступая за Racing Bulls, забрал очко за лучший круг у Ландо Норриса, что сыграло на руку Максу Ферстаппену и Red Bull Racing.

Также глава McLaren обратил внимание на быстрые переходы сотрудников между связанными командами и возможный обмен интеллектуальной собственностью.