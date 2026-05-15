«Он с этим не справится». Шумахер не советует Ферстаппену переходить в Ferrari
Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что переход Макса Ферстаппена в Ferrari стал бы ошибкой для четырёхкратного чемпиона мира.
На фоне слухов о возможном уходе голландца из Red Bull Racing его имя связывают практически со всеми топ-командами Формулы 1. Одним из вариантов называют Ferrari, особенно если Льюис Хэмилтон решит завершить карьеру после сезона-2026.
Однако Шумахер уверен, что структура Ferrari не подойдёт Ферстаппену:
«Многие пилоты мечтают оказаться в Ferrari. Нужно признать – как бренд это нечто особенное в Формуле 1. Он привык быть лидером команды. А если он придёт в коллектив, который сейчас и так испытывает сложности, то не сможет с этим справиться как пилот. Он не сможет привести с собой целую группу людей. Мой брат в своё время пришёл в Ferrari вместе с командой специалистов, которые идеально работали друг с другом. А прийти туда просто как пилот – этого недостаточно. Он невероятный человек и отличный пилот. Но Ferrari остаётся Ferrari. Макс, кажется, очень комфортно чувствует себя рядом с Mercedes. Есть вся история с GT3, совместная работа команд и, конечно, двигатель Mercedes. А всегда хочется получить лучший мотор».
