Гонщик Льюис Хэмилтон может объявить о завершении карьеры

В последние недели паддок Формулы-1 все чаще обсуждает возможное завершение карьеры Льюиса Хэмилтона. По информации британских журналистов и инсайдеров чемпионата, пилот может объявить об уходе уже летом - на домашнем Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Пока официального подтверждения нет, однако сами слухи появились не на пустом месте. Более того, впервые за долгие годы они выглядят действительно правдоподобно.

Еще совсем недавно казалось, что переход Хэмилтона в "Феррари" станет блестящим началом новой главы в его спортивной карьере. После почти двенадцати лет в "Мерседесе" британец решился на один из самых громких трансферов в истории Формулы-1: семикратный чемпион мира отправился в команду, о которой мечтает практически каждый гонщик. В паддоке сразу начали говорить о возможной "последней миссии" Хэмилтона - попытке выиграть рекордный восьмой титул уже в красном болиде и стремлении окончательно закрепить за собой статус величайшего пилота в истории чемпионата.

Однако реальность не совпала с ожиданиями. "Феррари" вновь столкнулась со старыми проблемами: болиду не хватает стабильности, стратегия команды регулярно вызывает вопросы, а скорость машины сильно зависит от конкретной трассы и погодных условий. В результате даже такой пилот, как Хэмилтон, проводит второй сезон значительно слабее, чем ожидали от него болельщики и руководство команды. Особенно заметно это выглядит на фоне молодых пилотов, которые сейчас составляют новое поколение Формулы-1. Пока Макс Ферстаппен, Кими Антонелли и Оскар Пиастри борются за победы практически на каждом этапе, Хэмилтон все чаще оказывается вне соперничества даже за подиум - не говоря уже и о первом месте.

При этом важно сказать, что дело не только в результатах Хэмилтона. Формула-1 последних лет вообще стала намного сложнее для всех пилотов. Календарь чемпионата постоянно расширяется: сезон включает в себя более двадцати этапов, большое количество спринтов (то есть дополнительных гонок), бесконечные перелеты со сменой часовых поясов. Все это сопровождается практически непрерывным давлением со стороны прессы и социальных сетей. Для молодых гонщиков такой ритм скорее норма, однако Хэмилтон выступает в Формуле-1 с 2007 года и за это время прошедшие изменения сказываются на нем гораздо сильнее, чем на остальных. По этой причине совсем неудивительно, что сейчас он все чаще говорит о желании уделять больше времени жизни вне автоспорта - моде, музыке, кино и собственным социальным проектам.

Кроме того, нельзя забывать и про возраст. В январе Хэмилтону исполнился 41 год, и по меркам современной Формулы-1 это уникальный случай - тот же Фернандо Алонсо, которому 44 года и который старше Льюиса всего на 3 года, уже давно получил прозвище "дедушки". Конечно, Хэмилтон по-прежнему остается одним из самых подготовленных спортсменов чемпионата, однако автоспорт давно изменился: сегодняшняя Формула-1 требует не только опыта, но и постоянной работы на пределе физических возможностей. Молодые пилоты быстрее адаптируются к новым машинам, легче переносят плотный календарь и агрессивнее атакуют на трассе. Сам Хэмилтон несколько раз признавался в том, что с каждым сезоном конкурировать ему становится все сложнее: "…бывают моменты, когда закрадывается мысль: "Дело во мне или все-таки в машине? Я в состоянии по-прежнему побеждать, или эта способность утрачена?"

На этом фоне слухи о возможном объявлении именно на Гран-при Великобритании выглядят вполне логично. Сильверстоун всегда был особенным местом для Хэмилтона. Именно там он одержал множество важнейших побед в карьере, и именно британская публика долгие годы считалась одной из самых преданных Хэмилтону в Формуле-1. Поэтому домашний этап идеально подходит для такого рода заявления, если пилот действительно решил завершить карьеру.

Карьера Хэмилтона - одна из самых выдающихся в истории Формулы-1. Британец дебютировал в чемпионате в 2007 году в составе "Макларена" и сразу стал сенсацией, новым феноменом: новичкам требуются годы, чтобы привыкнуть к болиду, команде и уровню конкуренции, однако Хэмилтон уже в первом сезоне начал бороться за титул с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. Более того, чемпионство он тогда проиграл лишь в последней гонке сезона, уступив Кими Райкконену всего одно очко.

Уже через год Хэмилтон завоевал титул чемпиона мира. Финал сезона-2008 до сих пор считается одним из самых драматичных в истории спорта: на последнем круге Гран-при Бразилии британец сумел обогнать Тимо Глока и завоевал титул. Тогда Хэмилтон стал самым молодым победителем чемпионата в истории Формулы-1 - этот рекорд позднее побил только Себастьян Феттель.

Тем не менее настоящий масштаб карьеры Хэмилтона раскрылся позже - после перехода в "Мерседес" в 2013 году. Тогда это решение многие называли ошибкой. С началом гибридной эры (когда в двигатель болидов стали включать обязательную электрическую составляющую) в 2014 году "Мерседес" получил огромное техническое преимущество над соперниками, а Хэмилтон стал лицом нового поколения чемпионата. В течение нескольких сезонов британец практически доминировал в Формуле-1: он выигрывал титулы, ставил рекорды по количеству побед и подиумов, а также постепенно приближался к достижениям Михаэля Шумахера. В итоге Хэмилтон сравнялся с легендарным немцем по количеству чемпионств - у обоих по семь титулов.

Он стал первым темнокожим чемпионом мира в истории Формулы-1 и одним из самых влиятельных спортсменов современности. Британец активно высказывался на темы расизма, экологии и социальной справедливости, а также неоднократно вступал в конфликты с ФИА (Международной автомобильной федерацией) и руководством чемпионата из-за своих политических заявлений. Для одних болельщиков это делало его настоящим лидером поколения, для других - слишком медийной фигурой. Однако отрицать влияние Хэмилтона на современную Формулу-1 невозможно: именно при нем чемпионат стал значительно популярнее за пределами Европы.

Последние годы, впрочем, оказались для британца крайне непростыми. После скандального финала сезона-2021, когда титул в Абу-Даби выиграл Макс Ферстаппен, "Мерседес" потерял статус сильнейшей команды чемпионата. Новый технический регламент серьезно изменил баланс сил, а Хэмилтон впервые за долгое время оказался в ситуации, где ему приходилось бороться уже не за чемпионство, а лишь за отдельные победы и подиумы. Именно тогда впервые появились разговоры о том, что эпоха Хэмилтона постепенно подходит к концу.

Переход в "Феррари" должен был переписать этот сценарий и подарить карьере красивый финал. Но пока складывается ощущение, что даже один из величайших пилотов в истории спорта уже не способен в одиночку поменять ситуацию внутри команды. Возможно, именно поэтому слухи о завершении карьеры сейчас звучат настолько убедительно. Хэмилтон выиграл почти все, что возможно в Формуле-1, побил многие рекорды и давно стал легендой чемпионата. И если он действительно решит уйти, то сделает это человеком, который навсегда изменил современный автоспорт.