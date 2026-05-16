«Это было безумие». Ферстаппен вспомнил свою первую победу в Ф-1 на ГП Испании в 2016 году

Четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен вспомнил, как одержал победу в своей дебютной гонке в Формуле-1, будучи боевым гонщиком «быков», на Гран-при Испании в сезоне-2016.

«Первая гонка [в Формуле-1] в Испании. Да, это было безумие. Конечно, я только перешёл в «Ред Булл» и сразу же прыгнул в пекло, особо ни на что не рассчитывая, просто пытаясь набрать побольше очков. Но, конечно, после первого круга у меня появилась возможность подняться на подиум. Победа в той гонке — это просто безумие. У меня нет других слов, потому что все выходные и неделя до них были очень напряжёнными. К тому же я ещё не очень хорошо знал машину, впервые участвовал в гонке на ней, и мне приходилось учиться прямо по ходу дела. А ещё Кими [Райкконен] на протяжении 30 кругов пытался меня обогнать. Так что да, давление было сильное, но в конце концов нам удалось сохранить лидерство, и это была очень эмоциональная первая победа, это точно», — приводит слова Ферстаппена портал F1oversteer.