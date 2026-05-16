«Заткнули рты всем критикам». Марко — о первой победе Ферстаппена в Ф-1 на ГП Испании

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко хвалебно высказался о победе нидерландца Макса Ферстаппена в дебютной гонке в Ф-1 на Гран-при Испании в сезоне-2016 в составе «быков».

«Хотя Кими был быстрее на прямых, он не смог обогнать Макса, потому что тот ехал очень умно и зрело. Даже Йос и менеджер Макса Раймонд Вермёлен не могли в это поверить. Лично для меня, а также для Дитриха это было огромным облегчением. Люди считали нас сумасшедшими, но теперь мы могли заткнуть рты всем критикам. Это было здорово для «Ред Булл» как бренда: свежее, молодое лицо в качестве представителя. В душе Макс был гораздо старше своих 18 лет», — приводит слова Марко портал F1oversteer.