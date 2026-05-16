Экипаж Ферстаппена лидирует в гонке «24 часа Нюрбургринга» после 7 часов заезда
Экипаж Макса Ферстаппена продолжает лидировать в гонке «24 часа Нюрбургринга». Ферстаппен на первом отрезке заезда обошел нескольких соперников и вышел на первую позицию.
Нидерландец принимает участие в уик-энде в составе команды «Винвард» за рулем «Мерседеса» GT3. Вместе с ним выступают Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья.
В данный момент в гонке пройдено 43 круга – преимущество экипажа Ферстаппена над вторым местом, которое занимает экипаж №80, составляет примерно 1 секунду. За рулем находится Лукас Ауэр.
