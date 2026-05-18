Ферстаппен поделился планами на будущее

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен дал понять, что поражение в «24 часах Нюрбургринга» не заставит его отказаться от гонки – наоборот, голландец намерен вернуться в 2027 году и снова побороться за победу.

© autosport.com.ru

Дебют Ферстаппена в легендарном марафоне едва не завершился триумфом. Экипаж Verstappen Racing, в который также вошли Жюль Гунон, Лукас Ауэр и Дани Хункаделья, уверенно лидировал за четыре часа до финиша. Однако проблемы с приводным валом уничтожили шансы #3 Mercedes-AMG на победу. Машина надолго застряла в боксах, а после возвращения на трассу экипаж остался лишь 38-м.

Несмотря на тяжёлый финал, Ферстаппен не скрывает, что уже думает о новом штурме Нордшляйфе:

«Конечно, я постараюсь вернуться. Всё зависит от расписания. Мне нравится сама конкуренция, гонки на выносливость, когда ты делишь машину с напарниками. Эта 24-часовая гонка, сама трасса – она невероятно сложная. Всё вместе создаёт особенную атмосферу».

После схода Макс также отреагировал на эмоциональное сообщение Гунона в соцсетях, где француз признался, что ему потребуется время, чтобы пережить поражение.

Ответ Ферстаппена был таким: