Ферстаппен назвал одну из лучших гонок в карьере

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен вспомнил дождевую победу на Гран-при Бразилии 2024 года и признался, что считает тот заезд одним из лучших в своей карьере.

«Немного не повезло в квалификации, из-за чего мне пришлось стартовать довольно далеко позади. Плюс тот небольшой штраф — я даже не помню, за что именно, не знаю, что мы там поменяли, но что-то всё-таки изменили, так что пришлось откатиться ещё дальше назад.

Мне нравятся дождевые гонки, но, когда он идёт, всё становится абсолютно хаотичным, особенно в Сан-Паулу. Но я также понимал, что ради чемпионата мне нужно пробиваться вперёд. Круг за кругом мы отыгрывали позиции. Дождь снова усилился, и управлять машиной становилось настолько сложно, что в какой-то момент гонку остановили красным флагом, потому что ситуация стала действительно опасной.

Красный флаг действительно дал нам шанс выиграть ту гонку. Думаю, это определённо одна из лучших гонок в моей карьере, особенно с учётом того, насколько она была важна в борьбе за чемпионат. Так что воспоминания исключительно хорошие», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.