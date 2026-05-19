Хорнер договаривается о создании новой команды в "Ф-1"

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл серию встреч с вице-президентом китайского автопроизводителя BYD Стеллой Ли, обсуждая возможное создание 12-й команды Формулы-1, сообщает издание PlanetF1.

В минувшие выходные Хорнер посетил Канны, где в течение двух дней встречался с Ли. BYD опубликовала кадры с мероприятия Cannes Night, на которых Хорнер присутствовал в качестве гостя компании. Ранее он также посетил гонку Формулы-E в Монако как гость Liberty Global.

По данным издания, BYD сейчас фокусируется не на приобретении миноритарной доли в существующей команде, а на возможности создания собственной с нуля.

BYD — третий по величине автопроизводитель в мире с рыночной стоимостью $ 125 млрд. В прошлом году компания продала 4,6 млн автомобилей. Её бренд Yangwang установил рекорд «Нюрбургринга» для электромобилей (6:59.157).