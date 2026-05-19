Ferrari привезет второй пакет обновлений в Барселону

«Феррари» не планирует существенных новинок на Гран-при Канады и сосредоточится на крупном пакете обновлений к Гран-при Испании, сообщает итальянское издание Autoracer.

По данным источника, в Барселону «Скудерия» должна привезти новое днище, обновлённую систему выхлопа, некоторые обновления шасси и новое переднее антикрыло. Также ожидается первая эволюция корпуса машины, но без серьёзных переделок.

«Феррари» пока не планирует глубоко перерабатывать кузов, хотя внимательно следит за формой боковых понтонов «Ред Булл». Систему охлаждения радикально менять не будут.

Гран-при Канады пройдёт 22-24 мая, Испании — 12-14 июня.