В Ferrari недовольны корректировкой стартов в сезоне

Руководитель «Феррари» поделился мнением о решении ФИА внести изменения в стартовую процедуру в начале текущего сезона.

Проблема возникла еще на предсезонных тестах, когда многие команды испытывали затруднение со стартами. В связи с этим ФИА скорректировала правила, добавив дополнительные пять секунд в виде синих огней, чтобы у пилотов было больше времени на подготовку турбины.

У «Феррари» за счет турбины меньшего размера таких проблем не возникает.