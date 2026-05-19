Хэмилтон стал патроном нового автомобильного музея

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, который выступает в составе заводской команды Ferrari, стал участником нового проекта. Британец выступил в роли патрона нового автомобильного музея M24 в Ле-Мане.

«Здесь создано нечто большее, чем просто традиционный автомобильный музей; это дом для автоспорта, место, рассказывающее истории гонок, людей и технологий, которые сделали Ле-Ман и автоспорт такими особенными. В M24 также собрана невероятная коллекция гоночных автомобилей и памятных вещей, включая одну из крупнейших в мире коллекций болидов Формулы 1. Наряду с другими легендарными автомобилями, они делают это место поистине уникальным», — заявил Льюис Хэмилтон.

Новое экспозиционное пространство откроется в Ле-Мане 28 мая 2026 года. В музее помимо прочего будет выставлен и Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, на котором Льюис Хэмилтон в 2018 году завоевал свой пятый титул чемпиона мира Формулы 1.