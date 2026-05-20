Выяснилось, почему Ферстаппен отказался стартовать в «24 часах Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен в 2026 году дебютировал в марафоне «24 часа Нюрбургринга» за рулём спорткара Mercedes-AMG GT3 со стартовым номером №3 в составе Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Голландец до финиша не добрался, но стал главной звездой суточной гонки и проявил себя с неожиданной стороны.

«После квалификации у меня состоялся разговор с Максом. Сначала был план, что именно Ферстаппен должен был стартовать в гонке. На самом деле, он начинал каждую тренировочную сессию. И учитывая его историю выступлений там, когда Макс был дисквалифицирован в гонке NLS в марте, а затем потерял значительное время на ремонте во время следующего визита на трассу, представьте, что бы случилось, если бы он вообще не смог сесть за руль. Но в пятницу вечером, после квалификации, он подошёл ко мне и сказал: «Тебе следует стартовать вместо меня, потому что я знаю себя. Это 24-часовая гонка, первый круг, мы на четвёртой стартовой позиции – я захочу бороться со всеми. Тебе лучше стартовать вместо меня», — заявил Даниэль Хункаделья SoyMotor.