Гонщик GT рассказал о выступлениях с Ферстаппеном

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен в 2026 году дебютировал в марафоне «24 часа Нюрбургринга» за рулём спорткара Mercedes-AMG GT3 со стартовым номером №3 в составе Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Напарник голландца по экипажу андоррец Жюль Гунон прокомментировал совместное выступление с легендарным пилотом.

© autosport.com.ru