Гонщик GT рассказал о выступлениях с Ферстаппеном

«Он словно с другой планеты»: Гунон — о выступлениях с Ферстаппеном
Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен в 2026 году дебютировал в марафоне «24 часа Нюрбургринга» за рулём спорткара Mercedes-AMG GT3 со стартовым номером №3 в составе Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Напарник голландца по экипажу андоррец Жюль Гунон прокомментировал совместное выступление с легендарным пилотом.
«Для меня удивительно, что Макс решился на это. Думаю, это выход за пределы зоны комфорта. Конечно, Формула 1 — это очень маленький мир, где все сосредоточены на своей специфике, как и мы. Поэтому приехать на самую безумную гонку в гонках на выносливость, выехать туда впервые, — это то, к чему я испытываю огромное уважение. В итоге он приехал и сразу же показал темп, равный нашему. Неудивительно: это же Макс Ферстаппен. Люди спрашивают меня: «Каков он?» Для меня он словно с другой планеты, чтобы приехать и просто быть в курсе всего, что мы делаем уже много лет. Будь то Дани, Лукас, я или Маро Энгель, мы все ощущаем, что это что-то особенное, когда приезжает и с нами выступает Макс Ферстаппен», — заявил Жюль Гунон PlanetF1.