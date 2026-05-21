Алонсо высказался о своем будущем в "Формуле-1"

«Сейчас я об этом не задумываюсь»: Алонсо — о будущем в Формуле 1
Гонщик заводской команды Aston Martin в Формуле 1 испанец Фернандо Алонсо заявил, что примет решение о своём будущем после обсуждения ситуации со своей семьёй.
«Летом мне нужно будет принять решение. Сейчас я об этом не задумываюсь. Я никогда не размышлял об этом глубоко, и мне нужно поговорить со своей семьей. Сначала мне нужно поговорить со своими близкими и решить, что делать в следующем году. Я очень спокоен по этому поводу. Если я продолжу гонки, думаю, этот сезон будет лучше, чем этот, с проектом на второй год. Если я брошу гонки, я знаю, что буду выступать в других сериях», — заявил Фернандо Алонсо Total-Motorsport.com.