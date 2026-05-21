Гран-при Лас-Вегаса может остаться в календаре "Ф-1" до второй половины 2030-х

Гран При Лас-Вегаса может остаться в календаре Формулы 1 до сезона 2037 года после важного голосования законодателей в штате Невада. Во вторник Комиссия округа Кларк единогласно одобрила резолюцию, которая означает, что мероприятие может оставаться на городской трассе до 2037 года, потенциально обеспечивая проведение Гран При ещё на десятилетие.

© Pirelli

Лас-Вегас присоединился к календарю в 2023 году на основании первоначального трёхлетнего соглашения, которое было продлено до конца 2027 года в прошлом году. RacingNews365 сообщает, что существует опция продления гонки до 2032 года, и решение Комиссии открывает путь к проведению Гран При ещё в течение пяти сезонов сверх этого.

На заседании во вторник Комиссия проголосовала по пункту своей повестки дня «одобрить, принять и уполномочить председателя подписать поправку к резолюции, признающей Гран При Лас-Вегаса ежегодным мероприятием». Первоначальный документ был подписан 7 февраля 2023 года, чтобы разрешить проведение гонки, а голосование во вторник внесло в него поправки, согласно которым Гран При стал «ежегодным событием» и будет проводиться в выходные дни Дня благодарения, возможно, до 2037 года.

Одной из проблем для местных жителей и предприятий в районе трассы стали перебои в первоначальном строительстве и демонтаже трассы, которые, как ясно дал понять председатель комиссии Майкл Нафт, необходимо будет «сократить» в будущем.

«Я поддерживаю это решение, но должны быть чётко определены параметры, указывающие на то, что цель выделения дополнительного времени — сократить сроки подготовки трассы. Я думаю, что работа, проделанная совместно с организаторами, наглядно продемонстрировала пути к сокращению сроков и минимизации неудобств, и для округа будет очень важно убедиться, что мы и дальше будем придерживаться этого принципа», — заявил Майкл Нафт.

После завершения вечерних мероприятий на трассе, в течение дня трасса открывается для местного транспорта, при этом Формула 1 также вкладывает значительные средства в специально построенные паддок и зоны гостеприимства.