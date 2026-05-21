Гран-при Лас-Вегаса может остаться в календаре "Ф-1" до второй половины 2030-х

Гран При Лас-Вегаса может остаться в Формуле 1 до 2037 года
Гран При Лас-Вегаса может остаться в календаре Формулы 1 до сезона 2037 года после важного голосования законодателей в штате Невада. Во вторник Комиссия округа Кларк единогласно одобрила резолюцию, которая означает, что мероприятие может оставаться на городской трассе до 2037 года, потенциально обеспечивая проведение Гран При ещё на десятилетие.
Лас-Вегас присоединился к календарю в 2023 году на основании первоначального трёхлетнего соглашения, которое было продлено до конца 2027 года в прошлом году. RacingNews365 сообщает, что существует опция продления гонки до 2032 года, и решение Комиссии открывает путь к проведению Гран При ещё в течение пяти сезонов сверх этого.
На заседании во вторник Комиссия проголосовала по пункту своей повестки дня «одобрить, принять и уполномочить председателя подписать поправку к резолюции, признающей Гран При Лас-Вегаса ежегодным мероприятием». Первоначальный документ был подписан 7 февраля 2023 года, чтобы разрешить проведение гонки, а голосование во вторник внесло в него поправки, согласно которым Гран При стал «ежегодным событием» и будет проводиться в выходные дни Дня благодарения, возможно, до 2037 года.
Одной из проблем для местных жителей и предприятий в районе трассы стали перебои в первоначальном строительстве и демонтаже трассы, которые, как ясно дал понять председатель комиссии Майкл Нафт, необходимо будет «сократить» в будущем.
«Я поддерживаю это решение, но должны быть чётко определены параметры, указывающие на то, что цель выделения дополнительного времени — сократить сроки подготовки трассы. Я думаю, что работа, проделанная совместно с организаторами, наглядно продемонстрировала пути к сокращению сроков и минимизации неудобств, и для округа будет очень важно убедиться, что мы и дальше будем придерживаться этого принципа», — заявил Майкл Нафт.
После завершения вечерних мероприятий на трассе, в течение дня трасса открывается для местного транспорта, при этом Формула 1 также вкладывает значительные средства в специально построенные паддок и зоны гостеприимства.