Экс-гонщик "Ф-1" назначен третьим стюардом гран-при Канады

Педро Лами третий раз в этом сезоне доверена роль третьего стюарда. 54-летний португалец – бывший гонщик Формулы 1, впоследствии весьма успешно выступавший в WEC и GT, а ныне он выполняет обязанности советника FIA в области судейства в международной кузовной серии TCR World Tour.

Также стоит отметить, что руководить стюардами на Гран При Канады будет другой ветеран Формулы 1, австралиец Гарри Коннелли. Вместе с ними спорные моменты будет разбирать Таня Гайльхаузен, в своё время выступавшая в чемпионате Германии по ралли, но уже не первый год она работает в качестве стюарда на соревнованиях разного уровня, в том числе на гонках молодёжных формул, а также в Ф1.

В этом сезоне в роли стюардов были: Педро Лами в Австралии и Китае, Дерек Уорик в Японии и Витантонио Лиуцци в Майами.