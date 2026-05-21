Британский чемпион "Ф-1" дал совет Антонелли

«Его будет не остановить»: Баттон — о том, что нужно улучшить Антонелли
Чемпион Формулы 1 сезона-2009 Дженсон Баттон рассказал, что стоит улучшить итальянскому пилоту Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли, чтобы стать непобедимым.
«Антонелли действительно впечатляет. Думаю, в первой и второй победах немного сыграла роль удача, которая необходима всем гонщикам, но он ею воспользовался и показал свою скорость, а последняя гонка в Майами была действительно впечатляющей. В начале гонки он немного отставал в борьбе с Ландо Норрисом, но сумел вырваться вперед, и темп Андреа в конце гонки был чрезвычайно впечатляющим. Я думаю, что в его выступлениях есть куда расти. Он испытывает трудности на старте и теряет позиции в каждой гонке. Когда он это улучшит, кажется, его будет не остановить», — заявил Дженсон Баттон в интервью Sky Sports News.