Экс-руководитель Red Bull Racing нашел работу

Мы рассказывали, что бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер ищет варианты возвращения в Формулу 1. Недавно он провёл встречу с руководством китайского концерна BYD, который, по слухам, рассматривает различные варианты участия в Формуле 1.

Однако пока это всё же в большей степени разговоры, чем реальные действия, и Хорнер нашёл применение своим талантам в другой области. Он присоединился к частному инвестиционному фонду Oakley Capital в качестве «специального советника по инвестициям в премиальные виды спорта».

Oakley Capital инвестирует в парусную команду Athena Racing, выступающей в «Кубке Америки», а также в различные бренды, представленные в паделе и гольфе.

Кристиан Хорнер: «Спортивный бизнес выигрывает от роста мировой аудитории и увеличения числа людей, занимающихся спортом и выбирающих здоровый и активный образ жизни. Я много лет знаком с Питером Дубенсом и командой Oakley, и всегда с уважением относился к их подходу к созданию амбициозных компаний, управляемых основателями.

Oakley Capital заслужила прочную репутацию в сфере спорта и потребительского рынка, и я с нетерпением жду нашего сотрудничества, а также возможности поделиться своим опытом, чтобы поддержать новое поколение спортивных компаний».