Гонщик Норрис: к сложностям нам не привыкать

Действующий чемпион мира с осторожным оптимизмом ждёт начала канадского уик-энда…

Ландо Норрис: «В Майами новинки сработали именно так, как мы ожидали, но и трасса походила нам гораздо больше, чем канадская, так что я не знаю, как всё сложится на этот раз. Надеюсь, что хорошо. Интересно будет понять в какой форме здесь окажется Mercedes и каким будет наше отставание.

Мы привезли несколько незначительных новинок, они почти ничего не изменят, но важно, чтобы мы сделали следующий шаг – это подтвердил выбранный нами курс. Всё, что поможет нам ехать быстрее хотя бы на сотую – это здорово. Команда проделала хорошую работу, важно не останавливаться на достигнутом.

Мы хорошо провели уик-энд в Майами, но здесь всё совершенно иначе, в Канаде всегда сложно предсказать расстановку сил. Мы нацелены на максимальный результат в каждой сессии. Уик-энд с субботним спринтом – это всегда непросто, но к сложностям нам не привыкать».