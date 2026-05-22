Умер двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш

В возрасте 41 года ушел из жизни легендарный американский гонщик Кайл Буш.

© Российская Газета

О его смерти сообщила пресс-служба Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

"Мы с глубокой скорбью и болью сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона Кубка и одного из величайших и самых бесстрашных гонщиков нашего спорта", - говорится в заявлении.

В организации выразили соболезнования родным и близким, его команде.

Причина смерти Буша пока не раскрывается, ранее он был госпитализирован из-за тяжелого заболевания.

Кайл Буш был настоящей легендой NASCAR. Его профессиональная карьера началась в 2003 году и была наполнена яркими победами. Он дважды становился чемпионом престижной серии NASCAR Cup Series - в 2015 и 2019 годах. В 2023 году его заслуги были отмечены на самом высоком уровне: Кайл Буш был включен в список 75 величайших гонщиков в истории ассоциации.