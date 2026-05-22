Глава Haas раскритиковал СМИ из-за публикаций про конфликт с Оконом

Руководитель Haas F1 Айо Комацу категорически опроверг все слухи о раздоре, который якобы произошёл между ним и Эстебаном Оконом. Сам французский гонщик тоже назвал это «полным бредом», и его слова мы приводили вчера.

«Если честно, не знаю, откуда берутся такие истории, понятия не имею, – заявил Комацу. – Для этого вообще нет никаких оснований, так что это абсолютная чушь. Если кто-то хочет писать подобную ерунду – пусть пишет, но можно это назвать журналистикой? Не думаю. Всё это ужасно. Чего хотят добиться эти люди? Это какое-то безумие…»

Когда Комацу спросили, был ли у него разговор с Эстебаном, когда появились эти слухи, он ответил:

«Я с ним беседовал сегодня утром, но, с моей точки зрения, нам не из-за чего оправдываться. В том числе поговаривали, что в Майами у меня с Эстебаном якобы были какие-то разногласия – поразительно, откуда всё это берётся? Мы с Эстебаном в Майами вообще ни о чём не спорили. А теперь Эстебан встревожился, его менеджер тоже волнуется. Эстебан ведь знает, что у нас в Майами не было никаких разногласий, по крайней мере по каким-то конкретным поводам. Сегодня утром мы просто посмеялись, когда обсуждали, что вся эта чушь может означать. В общем, я пообещал, что внесу полную ясность, потому что это полнейшая ерунда. И нам подобные слухи совершенно не нужны».

Комацу сказал несколько слов об ожиданиях, связанных с канадским уик-эндом, подтвердив, что в Haas представят на пятом этапе сезона ряд технических новинок: