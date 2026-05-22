Ферстаппен-старший встретился с руководителем Mercedes

Слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes снова вспыхнули после появления его отца, Йоса Ферстаппена, в моторхоуме «Серебряных стрел» перед Гран При Канады.

Ферстаппен-старший был замечен во время разговора с Тото Вольфом и его заместителем Бредли Лордом. Момент попал в эфир Sky F1 и мгновенно подлил масла в огонь многомесячных разговоров о будущем четырёхкратного чемпиона мира Ф1. Особенно потому, что контрактные нюансы действительно делают ситуацию потенциально открытой.

Несмотря на действующее соглашение с Red Bull Racing до конца 2028 года, в контракте Ферстаппеном, как давно сообщается, существуют пункты, позволяющие ему уйти при недостаточно конкурентоспособной машине. Перед Монреалем Ферстаппен занимает лишь седьмое место в чемпионате, а его лучшим результатом остаётся пятое место в Майами.

Корреспондент Sky F1 Крэйг Слейтер прямо заявил в эфире: