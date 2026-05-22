Пилот McLaren прокомментировал слухи о переходе в Red Bull

«Для меня это тоже новости». Оскар Пиастри – про слухи о переходе в Red Bull
Пилот McLaren Оскар Пиастри впервые отреагировал на слухи о возможном переходе в Red Bull Racing в случае ухода Макса Ферстаппена, и признал, что подобные разговоры ему льстят.
После Гран При Майами в паддоке появились сообщения, что именно Пиастри якобы считается главным кандидатом Red Bull на замену Ферстаппену, если голландец всё-таки решит покинуть Формулу 1 или взять паузу после постоянной критики нового регламента.
Однако сам австралиец дал понять, что никаких переговоров не было:
«Для меня это тоже новости! Очевидно, никаких обсуждений не было, но это приятно. Наверное, это показывает, насколько высоко оценивают мои способности как пилот. Я очень счастлив быть там, где нахожусь сейчас. У меня огромная уверенность в этой команде. Думаю, вместе мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, чемпионаты в будущем».
