Хэмилтон не вдохновился примером Ферстаппена

Льюис Хэмилтон о примере Ферстаппена: «Не считаю для себя участие в гонке на «Нюрбургринге» обязательным»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что выступление Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга» вряд ли вдохновит его на то, чтобы повторить путь Макса и присоединиться к нему в следующем году.
При этом Хэмилтон признал, что ему нравится немецкая трасса и он не исключает выступлений на ней в будущем в том или ином соревновании.
«Пробудило ли выступление Макса мой интерес к участию в таких гонках? Нет, не особо. Да, безусловно, часть меня хочет когда-нибудь выступить на «Нордшляйфе», ведь я люблю эту трассу. Но в целом я даже не знаю. Да, это возможно. Но я не считаю для себя участие в этой гонке обязательным. Хотя, опять же, это возможно», – рассказал Хэмилтон.
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
Брагин включил команде «Девятую роту» перед матчем с США на МЧМ-2015: «Ошеломительный эффект – всех пробрало! Три года спустя включил патриотический фильм – вообще не зашел»
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
Брагин включил команде «Девятую роту» перед матчем с США на МЧМ-2015: «Ошеломительный эффект – всех пробрало! Три года спустя включил патриотический фильм – вообще не зашел»