Леклер ответил, ошиблась ли Ferrari с обновлениями

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался об обновлениях, которые итальянский коллектив привёз на четвёртый этап сезона-2026 Гран-при Майами.

«Ошиблись ли мы с обновлениями в Майами? Я так не думаю. Я просто думаю, что мы всё ещё находимся в том моменте сезона, когда команды просто выясняют, как максимизировать всю систему, которая очень и очень сложна, — и я думаю, что вы никогда не достигнете 100-процентной оптимизации с таким типом машины, потому что есть ещё индивидуальный пилотаж, который является переменной и всегда будет, так что это будет сложно», — приводит слова Леклера RacingNews365.