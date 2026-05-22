Алонсо: я никому ничего не должен доказывать

Десять лет назад Фернандо Алонсо выиграл Гран При Канады за рулём Renault на пути к своему второму чемпионскому титулу, но на подиум в Монреале он поднимался ещё три раза. Дважды когда выступал за Ferrari, а также в 2023-м уже вместе с Aston Martin.

Но в этом сезоне его команда оказалась в кризисной ситуации, поэтому сейчас Алонсо и его канадский напарник Лэнс Стролл вынуждены мириться с тем, что машина AMR26 даже не позволяет пробиваться во вторую часть квалификации. Общими с мотористами Honda усилиями команда пытается справиться с проблемами, и некоторый прогресс уже достигнут, но двукратный чемпион мира относится к происходящему по-философски.

«Я никому ничего не должен доказывать, – приводит его слова испанская газета Marca. – Я не должен себя как-то проверять. Я и так знаю, что я выступаю на высшем уровне, и сейчас просто жду возможности это продемонстрировать. Знаю, что это лишь вопрос времени, которое должно пройти, прежде чем я получу в своё распоряжение более быструю машину. Я не растерял собранности, не утратил концентрацию. Я выступал в других категориях, испытывал другие машины. Я начну беспокоиться, только если уже не буду самым быстрым. Но пока я им остаюсь – что за рулём машины GT, что на картодроме. И сейчас, когда Aston Martin не входит в число лучших команд, я воспринимаю гонки просто как продолжение тренировок. Мы должны постепенно добиваться улучшений. В этом плане нам поможет программа ADUO, потому что необходимы инвестиции, дополнительное время для проведения стендовых испытаний, но также нужно найти правильные подходы, чтобы разобраться с причинами, из-за которых в этом году нам не хватает мощности и страдает надёжность. Нужно улучшать ситуацию и с надежностью, и с управляемостью. Мы должны заниматься коробкой передач, добиваться её нормальной работы и при переходе на более высокие передачи, и при переключениях вниз. Торможению двигателем тоже необходимоу уделить внимание. От всех этих моментов зависит уверенность при прохождении поворотов, однако они дают возможность отыграть лишь половину десятой доли секунды. А нам нужно прибавить на две или три секунды».

В это воскресенье Фернандо Алонсо выйдет на старт на канадской трассе уже в 21-й раз.