Стюарды оштрафовали пилота Mercedes

Гонщик Mercedes Джордж Рассел наказан за опасное поведение после схода на Гран При Канады.

Британец стартовал с поула и боролся за лидерство с напарником Кими Антонелли. Впервые со старта сезона в Мельбурне у него был реальный шанс на победу, однако на 30-м круге на его машине отказал двигатель.

Остановившись на трассе, Рассел в порыве отчаяния выбросил из кокпита подголовник. Судьи расценили это как создание опасной ситуации, поскольку деталь оказалась на трассе, и вызвали гонщика для объяснений.

По итогам слушаний стюарды выписали ему условный штраф в размере 5000 евро. Штраф будет отменён, если в течение 12 месяцев не произойдёт похожего инцидента.