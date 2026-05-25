Стюарды оштрафовали пилота Mercedes

Стюарды оштрафовали Рассела за опасный поступок после схода
Гонщик Mercedes Джордж Рассел наказан за опасное поведение после схода на Гран При Канады.
Британец стартовал с поула и боролся за лидерство с напарником Кими Антонелли. Впервые со старта сезона в Мельбурне у него был реальный шанс на победу, однако на 30-м круге на его машине отказал двигатель.
Остановившись на трассе, Рассел в порыве отчаяния выбросил из кокпита подголовник. Судьи расценили это как создание опасной ситуации, поскольку деталь оказалась на трассе, и вызвали гонщика для объяснений.
По итогам слушаний стюарды выписали ему условный штраф в размере 5000 евро. Штраф будет отменён, если в течение 12 месяцев не произойдёт похожего инцидента.
«Стюарды выслушали объяснения пилота машины №63, представителя команды и изучили видеозаписи. Гонщик пояснил, что был крайне раздосадован сходом, и признал, что сглупил. Он принёс стюардам извинения за свои действия, сказал, что подал дурной пример, и извинился», – говорится в заявлении FIA.
