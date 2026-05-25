Пилот Williams прокомментировал свой заезд в Монреале

Из гонщиков Williams до финиша в Монреале добрался только Карлос Сайнс, причём заработав пару очков за 9-е место. Алекс Элбон сошёл с дистанции на 11-м круге после столкновения с McLaren Оскара Пиастри.

Карлос Сайнс (9-й): «Видимо, на какой-то стадии гонки мы показали по-настоящему хороший темп, ведь после третьего круга я ехал одним из последних. Но мы смогли добраться до призовой десятки и финишировать на 9-месте, заработав очки – для нас это очень неплохой результат.

Я сам допустил эту ошибку, когда принял решение стартовать на промежуточной резине, ведь ещё за 8 минут до старта трасса была мокрая и дождь продолжал моросить. Я тогда не знал, что через пять минут он прекратится, а потом все проедут не один прогревочный круг, а три, и за это время трасса полностью подсохнет.

В общем, это была моя ошибка, но хорошо, что после этого я почувствовал злость, благодаря чему прибавил, поехал быстро и вновь заработал для команды очки.

Особенно быстро я ехал на среднем отрезке гонки, когда перешёл на резину Medium – в какие-то моменты я ехал в темпе McLaren, не отставал от машин топ-команд, причём в это время трасса была ещё довольно скользкая. Этот отрезок я действительно проехал вполне уверенно, что и позволило добиться нормального результата».

Алекс Элбон (сход): «Только в день гонки мне стало более комфортно за рулём, чем в предыдущие дни уик-энда, и ещё предстоит понять, с чем это было связано. Мы пошли на ряд довольно экстремальных мер, однако похоже, что они сработали, и мы извлекли кое-какие полезные уроки.

А столкновение с Оскаром произошло из-за неудачного стечения обстоятельств, и я не думаю, что он планировал совершить обгон, но просто не учёл, в каком состоянии было покрытие трассы. Такое иногда происходит, хотя я считаю, что у нас однозначно была возможность заработать очки.

Вообще мне кажется, что наши сложности отчасти связаны с тем, что мы мало работали на трассе. В этом году я проехал не так уж много кругов, ведь мне уже не в первый раз не удаётся добраться до финиша. Мне просто нужно войти в нормальный ритм, получше разобраться в особенностях машины, и тогда всё пойдёт на лад. Будем надеяться, что это произойдёт уже в Монако».