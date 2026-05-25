В Mercedes назвали причину схода Рассела в Канаде

Руководитель Mercedes Тото Вольф раскрыл причину схода Джорджа Рассела на Гран При Канады, лишившего британца шанса на победу.

Британец лидировал в гонке после напряжённой дуэли с Кими Антонелли, однако на 30-м круге внезапно замедлился и свернул в зону безопасности в шикане восьмого и девятого поворотов.

По словам Вольфа, причиной стал серьёзный сбой в системе силовой установки:

«Похоже, произошёл отказ батареи. Машина буквально полностью погасла – в ней просто не осталось электричества».

Сам Расселл добавил:

«Всё выключилось в одно мгновение. Я вошёл в поворот – и двигатель остановился, электроника исчезла, нормального торможения тоже не было. Конечно, я чертовски разочарован тем, что произошло. Но что ещё я мог сделать?».

Сход Расселла позволил Антонелли одержать четвёртую победу подряд и увеличить отрыв в чемпионате до 43 очков.