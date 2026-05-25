Хэмилтон назвал преимущество Ferrari над соперниками

Льюис Хэмилтон: У Ferrari есть одно важное преимущество над соперниками…
Семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон после второго места на Гран При Канады заявил, что у Ferrari есть одно важное преимущество над Mercedes и McLaren – надёжность.
Британец провёл свой лучший уик-энд после перехода в Ferrari и впервые занял второе место в основной гонке за итальянскую команду. После финиша британец отдельно отметил стабильность техники Ferrari, особенно на фоне проблем соперника.
«Это самый счастливый день за всё время в Ferrari. Очень приятно привезти Ferrari на подиум и завоевать своё первое второе место с командой в основной гонке. Это уже мой второй подиум, и я просто невероятно рад. Я очень горжусь командой за ту работу, которую они проделали. Наконец-то у меня есть инженерная команда, к которой мы шли всё это время. Думаю, у нас отличная машина. Ребята зимой проделали фантастическую работу, чтобы довести её до нынешнего состояния. И мне кажется, я гораздо лучше понимаю эту машину и чувствую себя в ней намного комфортнее. Да, мы пока ещё не там, где хотим быть, но такой результат показывает, что мы умеем использовать возможности. У нас отличная надёжность. Это потрясающе, и огромное спасибо команде».
