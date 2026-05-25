Хэмилтон назвал преимущество Ferrari над соперниками

Семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон после второго места на Гран При Канады заявил, что у Ferrari есть одно важное преимущество над Mercedes и McLaren – надёжность.

Британец провёл свой лучший уик-энд после перехода в Ferrari и впервые занял второе место в основной гонке за итальянскую команду. После финиша британец отдельно отметил стабильность техники Ferrari, особенно на фоне проблем соперника.