«Так и должно быть». Макс Ферстаппен похвалил Mercedes за подход к гонкам
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поддержал подход Mercedes к борьбе между своими пилотами на Гран При Канады. Голландец похвалил соперников за то, что они позволяют Кими Антонелли и Джорджу Расселу свободно сражаться на трассе.
Первые круги гонки в Монреале превратились в напряжённую дуэль двух пилотов Mercedes, которые несколько раз менялись позициями и регулярно атаковали друг друга на грани контакта. По ходу борьбы Антонелли едва не врезался в Расселла после блокировки колёс в последнем повороте, а позже итальянцу пришлось срезать шикану.
Несмотря на предупреждения с командного мостика о слишком агрессивной борьбе, Тото Вольф не стал использовать жёсткие командные приказы.
После гонки Ферстаппен сказал:
«Я видел часть этой борьбы прямо перед собой – было очень интересно наблюдать! Здорово, что они позволяют своим пилотам гоняться друг с другом. Именно так всё и должно быть».
