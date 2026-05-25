Антонелли назвал команду-фаворита в Монако

Лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли считает, что Ferrari станет главным фаворитом следующего этапа в Монако.

После победы на Гран При Канады Антонелли продлил свою победную серию до четырёх гонок подряд. Однако итальянец уверен, что особенности трассы в Монако могут серьёзно изменить расстановку сил.

«Думаю, Ferrari будет командой, которую нужно победить в Монако, так что будет очень интересно посмотреть, где окажемся мы. Если честно, Ferrari – главный фаворит. Заднее антикрыло, которое у них есть, даёт им огромное количество прижимной силы», – сказал Антонелли.

Преимущество Mercedes по силовой установке, сыгравшее важную роль в Монреале, в Монако практически нивелируется из-за специфики городской трассы, где решающее значение имеют механическое сцепление и эффективность шасси. Именно поэтому многие в паддоке считают Ferrari одним из главных претендентов на победу.