Кими Антонелли назвал команду-фаворита в Монако, и это не Mercedes
Лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли считает, что Ferrari станет главным фаворитом следующего этапа в Монако.
После победы на Гран При Канады Антонелли продлил свою победную серию до четырёх гонок подряд. Однако итальянец уверен, что особенности трассы в Монако могут серьёзно изменить расстановку сил.
Преимущество Mercedes по силовой установке, сыгравшее важную роль в Монреале, в Монако практически нивелируется из-за специфики городской трассы, где решающее значение имеют механическое сцепление и эффективность шасси. Именно поэтому многие в паддоке считают Ferrari одним из главных претендентов на победу.
