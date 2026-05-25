Хэмилтон и Ферстаппен иронично оценили выбор шин McLaren

Призёры Гран-при Канады Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Феррари») на пресс-конференции после гонки иронично оценили решение «Макларена» поставить на старте на машины Ландо Норриса и Оскара Пиастри промежуточные шины.

«Это было отличное решение. Спасибо», — заявил Ферстаппен, подняв большие пальцы вверх.

Хэмилтон повторил его жест.

Ранее, перед церемонией награждения, между гонщиками состоялся короткий диалог.

«Макларен» всё запорол», — сказал британец.

«Я видел, как ты тоже поменял шины в последний момент», — со смехом ответил нидерландец.

Напомним, Ферстаппен завершил заезд третьим, Хэмилтон финишировал вторым.